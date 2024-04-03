Агент Кади сообщил, что у игрока «Краснодара» нет обид на Владимира Ивича

Хелсио Алиск, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса, заявил, что его клиент не испытывает обиду к бывшему главному тренеру «быков» Владимиру Ивичу. У бразильца были проблемы с игровым временем при сербском специалисте.

«У Кади нет никаких обид на Ивича. Да, он мало играл, но он всегда выходил на поле с огромным желанием», — приводит слова Алиса «РБ Спорт».

27-летний Кади стал игроком российской команды в январе 2023 года — спустя 10 дней после назначения на пост главного тренера «Краснодара» Ивича. За «быков» Боржес в 25 матчах нынешнего сезона забил четыре гола и отдал результативную передачу, проведя на поле чуть больше 1000 минут. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2026 года.

Владимир Ивич покинул «Краснодар» в марте 2024 года. На его место вернулся Мурад Мусаев.