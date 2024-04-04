Роман Зобнин заявил, что в «Спартаке» нет кризиса

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин после поражения от «Зенита» (1:2) в первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России заявил, что в команде нет кризиса.

«В команде нет никакого кризиса. Если брать прошлый матч с «Уралом», у нас были моменты — просто мы не забили. О кризисе не стоит говорить. Нужно выправлять ситуацию и набирать очки. Понятно, что очков очень мало. Но только мы сможем исправить эту ситуацию и никто больше», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России подопечные Сергея Семака одержали волевую победу со счётом 2:1. Дублем в составе гостей отметился 18-летний Педро, у хозяев отличился Манфред Угальде. Ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России пройдёт в Санкт-Петербурге 17 апреля. Начало игры запланировано на 16:00 по московскому времени.