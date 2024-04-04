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Почеттино: «Челси» не может быть выставочной командой, которая играет ради удовольствия

Почеттино: «Челси» не может быть выставочной командой, которая играет ради удовольствия
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался об игре футболистов лондонского клуба на примере матча 30-го тура АПЛ с «Бёрнли» (2:2).

Англия - Премьер-лига . 30-й тур
30 марта 2024, суббота. 18:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 2
Бёрнли
Бёрнли
1:0 Палмер – 44'     1:1 Каллен – 47'     2:1 Палмер – 78'     2:2 О'Ши – 81'    
Удаления: нет / Ассиньон – 40'

«Я думаю, что во многих аспектах, если мы хотим победить и соответствовать ожиданиям «Челси», мы должны вести себя по-другому. Быть собранными, сконцентрированными, более агрессивными. Не прятаться за спину соперника и всегда просить мяч. Возможно, у нас будет не так много шансов забить, но мы должны быть сильными. Если вы хотите побеждать в матчах, нужно не только хорошо владеть мячом.

Мы не можем быть выставочной командой, которая играет в футбол, чтобы получить удовольствие. Мы должны конкурировать. Именно поэтому я был расстроен и разочарован после игры с «Бёрнли». Мы пытались создавать моменты, но после этого нам нужно бежать. Почему? Потому что мы — «Челси». Мы должны преследовать «Бёрнли», как будто они игроки «Манчестер Юнайтед» или «Реала», потому что если мы хотим победить, то должны уважать обе стороны игры», — приводит слова Почеттино ВВС.

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