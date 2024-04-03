Почеттино: у игроков «Челси» нет времени совершенствоваться в течение года или двух

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о выступлениях футболистов лондонского клуба.

«Мы — «Челси», и мы должны вести себя как «Челси». Это не оправдание, что мы молодые или неопытные игроки. Мы должны защищать свою эмблему, играть за свой клуб и показывать хорошую игру. Мы говорим о потенциально потрясающих игроках. Они молоды и должны понимать, что им нужно совершенствоваться так быстро.

Нет времени совершенствоваться в течение года или двух лет, потому что требования так высоки со стороны Премьер-лиги и клуба. Я думаю, это была хорошая неделя, чтобы поговорить об энергии, способности справляться с давлением, выступать лучше, делать шаги вперёд. Мы можем находить оправдания, но завтра нам нужно выступать, и мы будем теми же парнями на поле. Вот такой у нас состав. Они должны сказать, что мы здесь, что у нас есть характер, и показать, что мы заслуживаем играть в этом удивительном клубе. Болельщики поддержат нас, если мы сделаем это», — приводит слова Почеттино ВВС.