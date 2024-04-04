«ПСЖ» установил рекорд Кубка Франции

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Пари Сен-Жермен» сыграет в финале Кубка Франции в 20-й раз в своей истории, сообщает Opta Sport.

По информации источника, благодаря победе в полуфинальном матче Кубка Франции с «Ренном» (1:0) команда Луиса Энрике вышла на чистое первое место в стране, обогнав «Марсель» (19) по количеству участий в финалах турнира.

Отметим, единственный гол в матче был забит на 40-й минуте форвардом парижан Килианом Мбаппе. Автором результативной передачи стал испанский полузащитник Фабиан Руис.

Напомним, первым финалистом нынешнего розыгрыша Кубка Франции стал «Лион», разгромивший на своём поле «Валансьен» со счётом 3:0. Финальный матч состоится 25 мая на стадионе «Пьер-Моруа» (Вильнёв-д'Аск, Франция). Начало встречи запланировано на 22:00 мск.

Материалы по теме Гол Мбаппе в ворота «Ренна» вывел «ПСЖ» в финал Кубка Франции

Мбаппе встретился с президентом Франции в Елисейском дворце: