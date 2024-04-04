Агент Ивана Коновалова высказался об игровом времени своего подопечного в «Балтике»

Агент Станислав Станиславский, представляющий интересы голкипера «Балтики» Ивана Коновалова, высказался о будущем своего подопечного в клубе.

В нынешнем сезоне Коновалов провёл восемь матчей (750 минул), из которых два сыграл на ноль, в остальных пропустил 10.

«Преждевременно говорить о новом контракте, сезон в самом разгаре, и «Балтика» бьётся за выживание в Премьер-Лиге. Будущее игрока во многом будет зависеть от того, останется ли «Балтика» в РПЛ. Беспокоит ли ситуация, что не играет? Так это вратарская доля — работать и ждать своего шанса», — приводит слова Станиславского Metaratings.ru.

Коновалов перешёл в «Балтику» из «Тобола» в январе 2024 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает голкипера в € 250 тыс.

После 21 тура «Балтика» занимает 15-е место в РПЛ с 17 очками. На 12-ой строчке (зона спасения) расположился «Ахмат» (20 очков).