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Александер-Арнольд — о любимой позиции на поле: без разницы, я просто хочу играть

Александер-Арнольд — о любимой позиции на поле: без разницы, я просто хочу играть
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Правый защитник и вице-капитан «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд ответил на вопрос, не хотел ли бы он в будущем перейти на позицию центрального или опорного полузащитника.

«Решение всегда принимает тренер. Мы обсуждали этот вопрос с Гаретом Саутгейтом (главным тренером сборной Англии. — Прим. «Чемпионата»), и он говорил мне, как я должен играть на той или иной позиции. Год за годом я развивался, всё больше и больше становился полузащитником. Мне нравится владеть мячом в центре поля, быть частью командного успеха.

Буду ли я играть полузащитника с начала матча или сменю позицию по ходу игры, мне без разницы. Я просто хочу играть. Опорный или центральный полузащитник? На самом деле, и то, и другое. Тут всё зависит от того, чего именно хочет тренер», — приводит слова Александер-Арнольда интернет-издание The Athletic.

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