Новичок «Крыльев» Ороско: только после игры с ЦСКА рассказали, кто такой Акинфеев

22-летний аргентинский новичок «Крыльев Советов» Франко Ороско признался, что до матча с ПФК ЦСКА не знал, кто такой Игорь Акинфеев. Напомним, аргентинец не реализовал пенальти в ворота Акинфеева. По словам Ороско, после этой осечки его поддерживали одноклубники, тренеры и семья.

«Честно скажу: до матча ничего не знал про него. Только после игры уже рассказали, кто это. Было непросто после незабитого пенальти. Но всё мои товарищи, тренер и семья помогли. Осинькин сказал, что всё уже в прошлом, надо стараться в следующих матчах», — сказал Ороско в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Левый вингер Франко Ороско перешёл в «Крылья Советов» из аргентинского «Лануса» на правах аренды до конца 2024 года в феврале 2024-го.