Объявлен обновлённый рейтинг ФИФА

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Сегодня, 4 апреля, состоялось очередное обновление рейтинга ФИФА в 2024 году. Так, в первой десятке глобальных изменений не произошло, а сборная России поднялась на 35-ю строчку.

Рейтинг ФИФА по состоянию на 4 апреля 2024 года:

1. Аргентина.

2. Франция.

3. Бельгия (+1 позиция).

4. Англия (-1 позиция).

5. Бразилия.

6. Португалия (+1 позиция).

7. Нидерланды (-1 позиция).

8. Испания.

9. Италия.

10. Хорватия.

… 22. Украина.

… 34. Катар

35. Россия.

36. Чехия.

37. Египет.

38. Кот-д’Ивуар.

39. Шотландия.

40. Турция.

Напомним, УЕФА и ФИФА отстранили Россию от международных турниров по политическим причинам. Аналогичное отстранение коснулось и других видов спорта, особенно командных. Российские футбольные судьи также перестали вызываться на международные матчи.