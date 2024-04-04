Чугайнов: возможно, Галактионов сказал про встречу с руководством «Локо» на эмоциях

Бывший футболист Игорь Чугайнов прокомментировал слова главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова о встрече с руководством клуба после вылета команды из Фонбет Кубка России.

«Галактионов — живой человек. Может быть, на эмоциях после матча с «Уралом» и сказал что-то. Если это решение будет подтверждено через пару суток, значит, это осознанно. Ну хочет человек встретиться с руководством, это его право.

Да, пока результаты «Локомотива» не те, на которые рассчитывали, но это футбол. Возможно, будут проведены разговоры, которые не станут известны широкой публике. Только на поле будет понятно, как команда отреагирует. Но неизвестно, что будет, если поменять тренера. И на пользу может пойти, и во вред. Любому тренеру надо время, чтобы подготовить команду. Можно выдать пару хороших игр на эмоциях, но если хочешь повлиять на ситуацию, то надо что-то менять», — сказал Чугайнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.