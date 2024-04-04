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Корнеев: Педро из «Зенита» — бриллиант, он делает разницу на поле

Корнеев: Педро из «Зенита» — бриллиант, он делает разницу на поле
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Бывший российский футболист Игорь Корнеев высоко оценил бразильского игрока «Зенита» Педро после победы сине-бело-голубых над «Спартаком» в матче Кубка России (2:1). Корнеев назвал Педро бриллиантом и оценил его игровые качества. Также он назвал бразильца тем футболистом, который может делать разницу на поле, и отметил взрослое мышление молодого спортсмена.

«Мы наблюдали Педро в товарищеских матчах, у этого парня есть всё: дриблинг, скорость и исполнение. Это бриллиант, который нужно аккуратно развивать, чтобы футбол не потерял такого игрока. Он может быть заменой Малкому, но всё будет зависеть от того, как Педро будет развиваться. Если послушать его интервью, то у него всё в порядке с мозгами, рассуждения достаточно выверенные, спокойные. Мы увидели, что он тот игрок, который «делает разницу», это даже без дискуссий», — сказал Корнеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Вчера, 3 апреля, Педро оформил дубль в матче Кубка России со «Спартаком». По ходу встречи «Зенит» проигрывал со счётом 0:1, однако два гола бразильца перевернули результат матча в пользу сине-бело-голубых.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
03 апреля 2024, среда. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Угальде – 12'     1:1 Педро – 55'     1:2 Педро – 65'    
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