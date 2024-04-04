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Булыкин: на позицию России в рейтинге ФИФА можно не смотреть — ничего полезного в нём нет

Булыкин: на позицию России в рейтинге ФИФА можно не смотреть — ничего полезного в нём нет
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Бывший футболист Дмитрий Булыкин высказался об изменениях в рейтинге ФИФА. Сборная России поднялась на три строчки и занимает теперь 35-е место.

«Сборной России, безусловно, надо проводить международные матчи, а на рейтинг ФИФА можно не смотреть. Надо радоваться, что есть игры, стремиться к тому, чтобы было больше топовых матчей. А ещё лучше было бы, если бы Россию допустили до международных соревнований. А рейтинг ФИФА ни к чему не обязывает, ничего хорошего и полезного в нём нет», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

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