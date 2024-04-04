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Сорокин высказался о запрете пива на футбольных стадионах

Сорокин высказался о запрете пива на футбольных стадионах
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Советник президента РФС и глава оргкомитета Всемирных игр дружбы Алексей Сорокин высказался о запрете продажи пива на спортивных объектах. По его мнению, возвращение продажи пива на стадионах положительно бы сказалось на расширении спектра рекламодателей. Сорокин отметил, что организаторы спортивных мероприятий продолжают диалог с органами власти по поводу возможного возвращения пива на стадионы.

«Бесспорно, на финансировании любого мероприятия, и Игры дружбы не исключение, возможность рекламы алкогольной продукции сказалась бы благосклонно, потому что это увеличивает спектр спонсоров, но сейчас ряд органов исполнительной власти высказали определённую позицию, и мы были вынуждены к ней прислушаться.

Хочется надеяться, что эта дискуссия не остановится и мы вместе с российским футболом будем продолжать убеждать коллег, что ничего страшного в этом нет», — приводит слова Сорокина информационное агентство ТАСС.

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