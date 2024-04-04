Дмитрий Булыкин: есть много причин, почему Педро может не стать вторым Малкомом

Бывший футболист Дмитрий Булыкин высказался о 18-летнем нападающем «Зенита» Педро.

«Педро в порядке — очень перспективный игрок, забил два шикарных мяча «Спартаку». Смотрится хорошо, но это первые матчи. Надо посмотреть, с какой стабильностью он отыграет сезон, а потом делать выводы.

Может быть много причин, почему Педро не станет новым Малкомом и не принесёт пользу «Зениту». Но надеюсь, что он будет полезен российскому футболу и «Зениту», а потом принесёт деньги в бюджет, потому что хочется, чтобы в российском футболе функционировало всё как положено. Я за то, чтобы в РПЛ приезжали топ-иностранцы, которые потом как минимум за эти же деньги и уезжали, а ещё лучше, чтобы приносили пользу клубу. Самое главное, чтобы российский футбол прогрессировал», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.