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Червиченко: место России в рейтинге ФИФА — бред. Зачем туда смотреть?

Червиченко: место России в рейтинге ФИФА — бред. Зачем туда смотреть?
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался об изменениях в рейтинге ФИФА. Сборная России поднялась на три строчки и занимает теперь 35-е место.

«Зачем смотреть на рейтинг ФИФА, если нас никуда не допускают? Наше место в рейтинге с позиции ФИФА — это бред собачий. Мы не играем и не можем попасть даже на чемпионат Европы. Мы слабее Грузии, что ли? Если бы мы выступали на больших соревнованиях, то рейтинг сборной России был бы гораздо выше. Как показал последний матч сборной с Сербией, мы можем очень неплохо играть», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

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