Кафу: Россия должна отстаивать своё право играть в отборе чемпионата мира

Легендарный бразильский защитник Кафу поделился мнением относительно отстранения России от участия в официальных международных матчах.

«Это решение ФИФА. Так решили наказать страну, но я считаю, что Россия должна отстаивать своё право выступать в отборочных матчах на чемпионате мира», — сказал Кафу в интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Напомним, Россия была отстранена от участия в официальных международных матчах в 2022 году по политическим причинам.

Кафу дебютировал в сборной Бразилии в 1990 году и играл за неё до 2006 года. За этот период он принял участие в 143 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и 18 результативными передачами.

Полностью эксклюзивное интервью с Кафу читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.