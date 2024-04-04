Легендарный бразильский защитник Кафу назвал Дмитрия Аленичева «золотым мужиком»

Легендарный бразильский защитник Кафу назвал российского экс-футболиста Дмитрия Аленичева, с которым пересекался в римской «Роме», «золотым мужиком».

«Я играл в «Роме» с Дмитрием [Аленичевым]. Золотой мужик. Действительно приятный человек и профессионал. Я у него даже немного научился русскому. Так сложилось, что каждый из нас попал в Италию из своей страны. Мы собирались в ресторане не только на Новый год, но и на Рождество, и на другие праздники. Поддерживали друг друга, как могли. Особенно учитывая, что наши семьи находились далеко», — сказал легендарный бразилец Кафу в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

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