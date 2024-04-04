«Экстраординарный игрок». Главный тренер «Ренна» — об Усмане Дембеле

Главный тренер «Ренна» Жюльен Стефан после матча 1/2 финала Кубка Франции с «ПСЖ» (0:1) поделился мнением об игре французского нападающего парижан Усмана Дембеле.

«Когда меня спрашивают об Усмане, то всегда говорят о его слабостях. Я всегда отвечаю и рассказываю о его качествах. Я думаю, что он экстраординарный игрок.

С точки зрения изменения хода игры, дриблинга и его способности создавать пространство для атаки он исключительный игрок. Если бы он был лучшим завершителем атак, то, возможно, уже выиграл бы «Золотой мяч». Это правда! У «ПСЖ» есть лучший завершитель атак, но есть и ещё один игрок, который дестабилизирует соперника исключительным образом», — приводит слова Стефана Get French Football News.