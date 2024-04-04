Спортдиректор «Оренбурга» рассказал об отношении латиноамериканских игроков клуба к России

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал об отношении латиноамериканских игроков клуба к жизни в России.

«Судя по нашим диалогам, им всё нравится. К некоторым даже родители сюда приезжали. Сейчас к Пересу приехали родственники. Все с восторгом отзываются, удивляются, что после 23 часов можно спокойно пойти в магазин, погулять — и у тебя ничего не отнимут, не заберут. Уверен, что уровень жизни в России гораздо выше, чем в Южной Америке. Мансилья недавно сказал, что хочет сделать российский паспорт. Подумаем, как это можно организовать», — приводит слова Андреева «Матч ТВ».

Напомним, «Оренбург» на данный момент находится на 14-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 20 очков в 21 проведённом матче.