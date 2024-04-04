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«Абсолютно безрассудные действия». Игорь Федотов — о неназначенном пенальти в Грозном

«Абсолютно безрассудные действия». Игорь Федотов — о неназначенном пенальти в Грозном
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал фол защитника «Ахмата» Ясмина Челиковича на полузащитнике «Оренбурга» Николае Титкове на 11-й минуте матча 1/4 финала (Этап 2) Пути регионов Фонбет Кубка России (0:1).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
04 апреля 2024, четверг. 19:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
0 : 1
Оренбург
Оренбург
0:1 Шатара – 88'    

«Это 11-метровый удар и жёлтая карточка. Даже не знаю, что мог объяснить Чистяков VAR. Для меня это непонятно. Здесь нельзя говорить о том, что мяч движется в одну сторону, а нападающий в другую. Нет, это абсолютно безрассудные действия защитника, который с двух ног сзади прыгает в игрока, ставящего корпус, и срезает его как ножницами.

Что может арбитр сказать VAR в такой ситуации? Да, я видел, но для меня это не фол? Или они могут сказать, что опять не работали рации, как иногда бывает. Это простой момент, и я не нахожу объяснения решению судьи. Чистяков ещё и в хорошей позиции находился. Допустим, он посчитал, что нападающий сделал движение в защитника. Но тогда он должен был назначить штрафной в пользу оборонявшейся команды. На повторах чётко видно, что нападающий двигался к мячу и ставил ногу на газон, после чего в него сзади врезался защитник. Футболисты, участвующие в обороне, должны понимать, что любой подкат в штрафной площади — нарушение с вероятностью 90%.

Для меня вопрос: что такого мог сказать Чистяков, что Шафеев и Москалёв не позвали его к монитору? Его слова должны совпадать с тем, что увидели арбитры VAR. Хотя, опять же, не исключено, что снова ничего не работало», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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