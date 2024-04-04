«В его венах текут голы». Гвардиола — о Фодене

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал игру полузащитника «горожан» Фила Фодена в матче 31-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (4:1), в котором англичанин оформил хет-трик.

«У него в венах текут голы, и он должен это использовать.

Что я могу сказать, когда он забивает три гола? Он не очень хорошо начал, но он прибавил. Фил, когда играет в центре поля, чувствует момент, когда можно забить гол.

Он может делать всё, что захочет. Он действительно игрок высшего класса, мы это знаем, но при этом у него широкое мышление, поэтому он должен понимать игру подробнее», — приводит слова Гвардиолы The Guardian.

После 30 сыгранных туров «Манчестер Сити» занимает третье место в АПЛ с 67 очками. Лидирует в чемпионате «Арсенал» (68 очков). «Ливерпуль» расположился на второй строчке (67 очков), сыграв на один матч меньше.