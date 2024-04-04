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Александр Головин отреагировал на признание лучшим игроком «Монако» в марте

Александр Головин отреагировал на признание лучшим игроком «Монако» в марте
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Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал новость о том, что болельщики монегасков признали его лучшим футболистом месяца в клубе.

«Признание болельщиков всегда приятно, ведь мы играем для них. Спасибо им за такую оценку и поддержку. Честно говоря, многие у нас в команде были достойны этого звания по итогам месяца», – сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, в минувшем месяце Головин принял участие в четырёх матчах французской Лиги 1: с «ПСЖ» (0:0), «Страсбургом» (0:1), «Лорьяном» (2:2) и «Метцем» (2:5). В игре 26-го тура чемпионата Франции с «Лорьяном» российский полузащитник отметился результативной передачей. В матче 27-го тура этого соревнования с «Метцем» Головин также сделал ассист.

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