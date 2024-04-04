«Ливерпуль» победил «Шеффилд Юнайтед» и возглавил турнирную таблицу АПЛ

Завершился матч 31-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ливерпуль» и «Шеффилд Юнайтед». Игра проходила на стадионе «Энфилд» (Ливерпуль, Англия). В статусе главного арбитра встречи выступил Стюарт Атвелл. Хозяева одержали победу в матче со счётом 3:1.

На 17-й минуте вратарь гостей выбивал мяч из штрафной, но попал в нападающего «Ливерпуля» Дарвина Нуньеса. Рикошетом от форварда мяч залетел в ворота. На 58-й минуте матча гости сравняли счёт благодаря автоголу защитника хозяев Конора Брэдли. На 77-й минуте «Ливерпуль» забил усилиями полузащитника Алексиса Мак Аллистера с передачи нападающего Луиса Диаса. На 90-й минуте Коди Гакпо установил окончательный счёт в матче.

После победы «Ливерпуль» возглавил турнирную таблицу АПЛ, набрав 70 очков за 30 игр. «Шеффилд Юнайтед» занимает последнее место (15).