«Ливерпуль» победил «Шеффилд Юнайтед» и возглавил турнирную таблицу АПЛ

Завершился матч 31-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ливерпуль» и «Шеффилд Юнайтед». Игра проходила на стадионе «Энфилд» (Ливерпуль, Англия). В статусе главного арбитра встречи выступил Стюарт Атвелл. Хозяева одержали победу в матче со счётом 3:1.
На 17-й минуте вратарь гостей выбивал мяч из штрафной, но попал в нападающего «Ливерпуля» Дарвина Нуньеса. Рикошетом от форварда мяч залетел в ворота. На 58-й минуте матча гости сравняли счёт благодаря автоголу защитника хозяев Конора Брэдли. На 77-й минуте «Ливерпуль» забил усилиями полузащитника Алексиса Мак Аллистера с передачи нападающего Луиса Диаса. На 90-й минуте Коди Гакпо установил окончательный счёт в матче.
После победы «Ливерпуль» возглавил турнирную таблицу АПЛ, набрав 70 очков за 30 игр. «Шеффилд Юнайтед» занимает последнее место (15).
- 5 апреля 2024
-
00:07
-
00:06
-
00:00
- 4 апреля 2024
-
23:55
-
23:47
-
23:44
-
23:39
-
23:30
-
23:29
-
23:27
-
23:17
-
23:05
-
22:58
-
22:57
-
22:56
-
22:52
-
22:52
-
22:42
-
22:40
-
22:38
-
22:36
-
22:34
-
22:23
-
22:21
-
22:08
-
22:03
-
21:44
-
21:28
-
21:24
-
21:20
-
21:18
-
21:15
-
21:10
-
21:05
-
21:00