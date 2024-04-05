Личка отреагировал на итоги жеребьёвки 1/2 финала Пути регионов Кубка России

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал итоги жеребьёвки первого этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России для своей команды. Бело-голубым предстоит сыграть с «Оренбургом».

«Поедем в Оренбург играть в свою игру. Надо играть в высоком прессинге, они любят забрасывать мяч за спину защитникам. Мы должны двигаться быстро. Если будем ходить пешком, как в игре с «Ростовом», то ничего не получится», – сказал Марцел Личка в эфире «Матч Премьер».

Вчера, 4 апреля, состоялась жеребьёвка матчей первого этапа 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России по футболу. По её итогам московскому «Динамо» достался «Оренбург». «Ростову» же достался екатеринбургский «Урал». Матчи пройдут 16–18 апреля.