Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Личка отреагировал на итоги жеребьёвки 1/2 финала Пути регионов Кубка России

Личка отреагировал на итоги жеребьёвки 1/2 финала Пути регионов Кубка России
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал итоги жеребьёвки первого этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России для своей команды. Бело-голубым предстоит сыграть с «Оренбургом».

«Поедем в Оренбург играть в свою игру. Надо играть в высоком прессинге, они любят забрасывать мяч за спину защитникам. Мы должны двигаться быстро. Если будем ходить пешком, как в игре с «Ростовом», то ничего не получится», – сказал Марцел Личка в эфире «Матч Премьер».

Вчера, 4 апреля, состоялась жеребьёвка матчей первого этапа 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России по футболу. По её итогам московскому «Динамо» достался «Оренбург». «Ростову» же достался екатеринбургский «Урал». Матчи пройдут 16–18 апреля.

Материалы по теме
Стали известны результаты жеребьёвки первого этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android