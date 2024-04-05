«Ливерпуль» установил историческое достижение в АПЛ в матче с «Шеффилдом»
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Завершился матч 31-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ливерпуль» и «Шеффилд Юнайтед». Игра проходила на стадионе «Энфилд» (Ливерпуль, Англия). В статусе главного арбитра встречи выступил Стюарт Атвелл. Хозяева одержали победу в матче со счётом 3:1. «Ливерпуль» владел мячом 83,1% игрового времени.
Англия - Премьер-лига . 31-й тур
04 апреля 2024, четверг. 21:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
3 : 1
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
1:0 Нуньес – 17' 1:1 Брэдли – 58' 2:1 Мак Аллистер – 76' 3:1 Гакпо – 90'
Продемонстрированный показатель владения мячом является рекордным в АПЛ. Об этом сообщает ESPN. Ни одна команда за весь период ведения статистики по данному показателю (с сезона-2003/2004) не владела мячом на протяжении 83,1% игрового времени.
После победы «Ливерпуль» возглавил турнирную таблицу АПЛ, набрав 70 очков за 30 игр. «Шеффилд Юнайтед» после аналогичного количества матчей занимает последнее место (15).
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