«Ливерпуль» установил историческое достижение в АПЛ в матче с «Шеффилдом»

Завершился матч 31-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ливерпуль» и «Шеффилд Юнайтед». Игра проходила на стадионе «Энфилд» (Ливерпуль, Англия). В статусе главного арбитра встречи выступил Стюарт Атвелл. Хозяева одержали победу в матче со счётом 3:1. «Ливерпуль» владел мячом 83,1% игрового времени.

Продемонстрированный показатель владения мячом является рекордным в АПЛ. Об этом сообщает ESPN. Ни одна команда за весь период ведения статистики по данному показателю (с сезона-2003/2004) не владела мячом на протяжении 83,1% игрового времени.

После победы «Ливерпуль» возглавил турнирную таблицу АПЛ, набрав 70 очков за 30 игр. «Шеффилд Юнайтед» после аналогичного количества матчей занимает последнее место (15).