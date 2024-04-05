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Бруну Фернандеш заявил, что «Манчестер Юнайтед» отдал матч «Челси»

Бруну Фернандеш заявил, что «Манчестер Юнайтед» отдал матч «Челси»
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Португальский полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал поражение своей команды в компенсированное время матча 31-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (3:4).

Англия - Премьер-лига . 31-й тур
04 апреля 2024, четверг. 22:15 МСК
Челси
Лондон
Окончен
4 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Галлахер – 4'     2:0 Палмер – 19'     2:1 Гарначо – 34'     2:2 Фернандеш – 39'     2:3 Гарначо – 67'     3:3 Палмер – 90+10'     4:3 Палмер – 90+11'    

«Матч был в наших руках, но мы его отдали. Это расстраивает. Тяжело принять тот факт, что мы контролировали ситуацию в последние несколько минут, но они реализовали два момента из двух. В последних матчах мы позволяем слишком много бить по нашим воротам. Это проблема того, как мы обороняемся в нашей штрафной площади», – приводит слова Фернандеша BBC.

После 29 матчей в английской Премьер-лиге «Челси» набрал 43 очка и занимает 10-е место. В свою очередь, после 30 игр чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» заработал 48 очков и расположился на шестой строчке.

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