Бруну Фернандеш заявил, что «Манчестер Юнайтед» отдал матч «Челси»

Португальский полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал поражение своей команды в компенсированное время матча 31-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (3:4).

«Матч был в наших руках, но мы его отдали. Это расстраивает. Тяжело принять тот факт, что мы контролировали ситуацию в последние несколько минут, но они реализовали два момента из двух. В последних матчах мы позволяем слишком много бить по нашим воротам. Это проблема того, как мы обороняемся в нашей штрафной площади», – приводит слова Фернандеша BBC.

После 29 матчей в английской Премьер-лиге «Челси» набрал 43 очка и занимает 10-е место. В свою очередь, после 30 игр чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» заработал 48 очков и расположился на шестой строчке.

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