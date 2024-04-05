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Семак заявил, что Марио Фернандес не примет участия в матче с «Балтикой»

Семак заявил, что Марио Фернандес не примет участия в матче с «Балтикой»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о кадровом состоянии своей команды в преддверии матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Балтикой». Встреча состоится в воскресенье, 7 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 по московскому времени.

«Касаемо травмированных, у нас есть небольшая группа игроков, у кого есть те или иные небольшие повреждения или которые чувствуют себя не оптимально на сегодняшний день. По их участию примем решение завтра, к их числу относится и Андрей Мостовой. Из тех игроков, которые точно не смогут играть, это Марио Фернандес. В ближайшее время по нему информацию дадим точно», — передаёт слова Cергея Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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