Семак заявил, что Марио Фернандес не примет участия в матче с «Балтикой»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о кадровом состоянии своей команды в преддверии матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Балтикой». Встреча состоится в воскресенье, 7 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 по московскому времени.

«Касаемо травмированных, у нас есть небольшая группа игроков, у кого есть те или иные небольшие повреждения или которые чувствуют себя не оптимально на сегодняшний день. По их участию примем решение завтра, к их числу относится и Андрей Мостовой. Из тех игроков, которые точно не смогут играть, это Марио Фернандес. В ближайшее время по нему информацию дадим точно», — передаёт слова Cергея Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.