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«Оренбург» обратился в ЭСК по эпизоду с неназначенным пенальти в матче КР с «Ахматом»

«Оренбург» обратился в ЭСК по эпизоду с неназначенным пенальти в матче КР с «Ахматом»
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Футбольный клуб «Оренбург» обратился в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) по эпизоду с неназначенным пенальти в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России с «Ахматом», сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
04 апреля 2024, четверг. 19:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
0 : 1
Оренбург
Оренбург
0:1 Шатара – 88'    

Напомним, на 11-й минуте матча защитник «Ахмата» Ясмин Челикович сфолил на полузащитнике «Оренбурга» Николае Титкове, однако главный арбитр встречи Артём Чистяков не назначил 11-метровый удар.

Матч «Ахмат» — «Оренбург» состоялся 4 апреля. Встреча проводилась на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым из Азова. Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:30 мск. Игра закончилась победой гостей — 1:0. Единственный гол в матче был забит на 88-й минуте. Защитник хозяев Милош Шатара отправил мяч в собственные ворота.

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