«Оренбург» обратился в ЭСК по эпизоду с неназначенным пенальти в матче КР с «Ахматом»

Футбольный клуб «Оренбург» обратился в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) по эпизоду с неназначенным пенальти в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России с «Ахматом», сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

Напомним, на 11-й минуте матча защитник «Ахмата» Ясмин Челикович сфолил на полузащитнике «Оренбурга» Николае Титкове, однако главный арбитр встречи Артём Чистяков не назначил 11-метровый удар.

Матч «Ахмат» — «Оренбург» состоялся 4 апреля. Встреча проводилась на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым из Азова. Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:30 мск. Игра закончилась победой гостей — 1:0. Единственный гол в матче был забит на 88-й минуте. Защитник хозяев Милош Шатара отправил мяч в собственные ворота.