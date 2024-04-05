Кечинов: Ромащенко — хороший специалист, он сделал бы из «Ахмата» хорошую команду

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о возможном возвращении главного тренера сборной Казахстана Магомеда Адиева в «Ахмат».

«Ромащенко — очень хороший специалист, и он сделал бы из «Ахмата» хорошую команду. Но команда не сразу строится, нужно время и сиюминутного результата ждать не приходится. Видимо, Ромащенко почувствовал, что что-то не то, не так идёт и нет контакта. Когда тренер подаёт в отставку, значит, происходит не то, что он хочет и как он рассчитывает. Я не считаю, что Ромащенко не хватило опыта в качестве главного тренера. У него очень большой опыт, но ему нужно было время. При этом очень сложно работать в «Ахмате», где специфическая атмосфера.

Сложно сказать, поможет ли Адиев «Ахмату». Он успешно работал со сборной Казахстана, но что будет в «Ахмате», сложно предсказать», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.