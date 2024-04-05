Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин рассказал, как в детстве написал письмо Станиславу Черчесову.

«Я, кстати, Черчесову потом письмо личное написал, это было в 14 лет. А самое интересное, что потом, в 1995 году, мне Черчесов принёс это письмо. Я не знаю, как, я говорю, это невозможно. Я написал, на самом деле, 44 письма в «Спартак». Половина в футбольный клуб, в общество «Спартак», Черчесову», — сказал Нигматуллин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

Напомним, в ходе своей игровой карьеры Нигматуллин выступал за «Локомотив», «Спартак», ПФК ЦСКА, «Ахмат», итальянские «Верону» и «Салернитану» и ряд других клубов. Кроме того, вратарь был заигран за национальную команду России.