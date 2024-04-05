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Нигматуллин: в 16 лет Акинфеев какого-то впечатления супер не производил

Нигматуллин: в 16 лет Акинфеев какого-то впечатления супер не производил
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Бывший голкипер «Локомотива», ЦСКА, «Вероны» и сборной России Руслан Нигматуллин поделился воспоминаниями по совместной работе на тренировках армейцев о 16-летнем Игоре Акинфееве.

«Акинфеев привлекался к тренировкам. Тогда ему было 16 лет, и, честно говоря, особого, скажем так, какого-то впечатления супер не производил. Ну, в моём понимании, там должен был быть, наверное, большой, высокий, какой-нибудь суперпрыгучий [вратарь]. Но у Акинфеева другие сильные качества, все мы их знаем, на них он и после моего ухода стал основным вратарём», — сказал Нигматуллин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

Напомним, Игорь Акинфеев дебютировал за московских армейцев в чемпионате России по футболу 31 мая 2003 года. Соперниками ЦСКА в той игре были «Крылья Советов». В той встрече юный голкипер также отразил 11-метровый удар. В нынешнем сезоне Акинфеев принял участие в 20 матчах во всех официальных турнирах.

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