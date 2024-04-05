Бывший вратарь «Локомотива», «Вероны» и сборной России Руслан Нигматуллин рассказал, каким европейским голкипером всегда восхищался.

«Я восхищался всегда Нойером, его игрой, его стилем, его тренировками. Я даже специально в один год прилетел на базу «Баварии», это было, наверное, лет семь назад, и посмотрел, как он тренируется, мне было очень интересно. Есть у него просто стиль и определённый формат тренировок, который мне очень близок», — сказал Нигматуллин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

Руслан Нигматуллин — воспитанник клуба «КАМАЗ». В «Локомотиве» российский голкипер оказался в 1998 году, а игроком «Вероны» стал в 2002-м. В составе железнодорожников Руслан становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны, а также трижды становился серебряным призёром внутреннего первенства. Последним клубом в карьере Нигматуллина стал израильский «Маккаби Ахи». 11 ноября 2009 года Руслан Нигматуллин принял решение завершить профессиональную карьеру футболиста. Отметим, что с 1995 по 1997 год голкипер выступал за «Спартак», с которым два раза выигрывал чемпионат России.