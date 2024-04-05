Орлов: у «Спартака» в обороне был проходной двор, но Федуну и его супруге это нравилось

Российский спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о частых сменах тренеров в «Спартаке».

«Я воспитан в системе Николая Николаевича Озерова. ОВВ — общество взаимной вежливости. И я считаю, что неприлично клубу в середине сезона удалять тренера. Это какая-то африканская ситуация. Там вожди убирали тренеров после одного поражения. Это волюнтаристские методы, так нельзя руководить. У Федуна в «Спартаке» за 18 лет работы было 17 тренеров. Как можно тут создать команду? Дикость какая-то. Он просто дилетант и не понимает тонкостей тренировочного процесса.

Когда с Жиго с Джикией бегали в атаку и иногда даже забивали, это так нравилось Федуну, а особенно его супруге. При этом у «Спартака» в обороне всегда был проходной двор. А чемпионом чаще всего становится тот, кто меньше всех пропускает. Посмотрите все турнирные таблицы: редко кто пропускает меньше чемпиона. Этот баланс во время игры должен всегда выдерживаться. У «Спартака» его не было и нет», — сказал Орлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.