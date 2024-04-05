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Иван Сергеев: когда забил сербам, мама даже заплакала от радости

Иван Сергеев: когда забил сербам, мама даже заплакала от радости
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Иван Сергеев высказался о первом голе за национальную команду. Сергеев отличился в товарищеском матче со сборной Сербии. Встреча прошла в Москве 21 марта и завершилась победой сборной России со счётом 4:0. Кроме Сергеева, забитыми мячами отметились Антон Миранчук (с пенальти), Максим Осипенко и Алексей Миранчук.

«Это моя мечта с детства. Я смотрел много матчей сборной, следил за её выступлением и на Евро‑2004, и на Евро‑2008, когда медали выиграли, и на чемпионатах мира. Очень хотелось сыграть в футболке своей страны, порадовать родителей. Когда забил сербам, мама даже заплакала от радости», — приводит слова Сергеева официальный сайт «Зенита».

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