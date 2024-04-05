Нападающий «Зенита» Иван Сергеев назвал нереализованную мечту

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Иван Сергеев рассказал о нереализованной мечте.

«Какая мечта осталась после гола за сборную России? Победа в Кубке России. Моя карьера сложилась так, что я прошёл через все российские футбольные лиги, выиграл их, а также Суперкубок страны. Кубок России пока остается мечтой.

Поэтому я в тройке лучших бомбардиров Кубка России? Мне говорили, что я забил 20 мячей и совсем немного остаётся до первого места. Но я готов обменять все свои голы на одну победу команды в Кубке», — приводит слова Сергеева официальный сайт «Зенита».

В текущем сезоне 28-летний Иван Сергеев провёл 27 матчей за «Зенит» во всех турнирах, забил 11 мячей и оформил две результативные передачи.