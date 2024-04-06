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Форвард «Зенита» Сергеев ответил, кто из футболистов повлиял на него как на нападающего

Форвард «Зенита» Сергеев ответил, кто из футболистов повлиял на него как на нападающего
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Форвард санкт-петербургского «Зенита» Иван Сергеев рассказал, кто был его кумиром в детстве и за кем он продолжает следить сейчас.

«Кто из футболистов повлиял на меня как на нападающего? Я не с детства играл на этой позиции — ​стал нападающим только во Второй лиге. Кумиром всегда был бразилец Роналдо, тот, который Зубастик. Нравились Роналдиньо, Зидан… В детстве я смотрел много интересных матчей, с удовольствием наблюдал за топ-клубами и звёздами мирового футбола.

Сейчас тоже смотрю и много кем восхищаюсь. Например, Месси и Криштиану Роналду. В своём возрасте они показывают такой уровень, что просто загляденье», — приводит слова Сергеева официальный сайт клуба.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 28-летний Иван Сергеев провёл 18 матчей, в которых забил шесть мячей и оформил две голевые передачи. Также на его счету девять игр и пять голов в Фонбет Кубке России.

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