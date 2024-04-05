Андраде: для многих латиноамериканцев РПЛ — это возможность попасть в сборные своей страны

Колумбийский защитник калининградской «Балтики» Кевин Андраде высказал мнение о том, почему латиноамериканские футболисты приезжают играть в чемпионат России.

«На данный момент российская лига находится на высоком уровне. Собственно, это одна из причин, почему сюда в таком большом количестве приезжают наши игроки. Для многих РПЛ – это возможность попасть в сборные своей страны, а игры за сборную – это дополнительный импульс для развития любого футболиста», – приводит слова Андраде Metaratings.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 24-летний Кевин Андраде провёл три матча. Также на его счету две игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился. Андраде перешёл в «Балтику» в зимнее трансферное окно.