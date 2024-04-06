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Деменко: у «Динамо» лучше психология — в «Спартаке» ведутся разговоры об уходе Абаскаля

Деменко: у «Динамо» лучше психология — в «Спартаке» ведутся разговоры об уходе Абаскаля
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Бывший футболист Максим Деменко поделился мнением о грядущем матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московское «Динамо» сыграет со столичным «Спартаком». Встреча состоится завтра, 7 апреля.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«После кубковых матчей «Динамо» в лучшем состоянии, чем «Спартак». А также и по психологии, потому что в «Спартаке» ведутся разговоры об Абаскале и его уходе. Я думаю, что «Динамо» должно реабилитироваться перед болельщиками за игру с «Ростовом». Но дерби есть дерби, поэтому любая из команд может проявить волю и лучшие качества», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, матч «Динамо» — «Спартак» пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» и начнётся в 19:30 мск.

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