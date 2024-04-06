Бышовец: Мостовому не удаётся полностью себя реализовать на фоне других игроков «Зенита»

Известный российский тренер Анатолий Бышовец поделился мнением об игровом уровне 26-летнего крайнего нападающего «Зенита» Андрея Мостового.

«У Мостового есть очень хорошие качества для того, чтобы играть в основном составе «Зенита». Он отлично подготовлен физически, у него потрясающая скорость. Насколько я понимаю, на данный момент он востребован в основном составе «Зенита».

Андрей органично вписывается в игру «Зенита». Он подходит по стилю питерской команде. Но мне кажется, что на фоне остальных футболистов сине-бело-голубых ему не удаётся реализовать себя полностью. Если ему представится возможность продолжить карьеру за рубежом, у него есть шанс заиграть в Европе», — приводит слова Бышовца Legalbet.

Напомним, Мостовой выступает за взрослую команду сине-бело-голубых с 2019 года. За этот период он принял участие в 128 матчах во всех турнирах, в которых отметился 24 голами и 11 результативными передачами. В нынешнем сезоне 26-летний футболист сыграл в 20 матчах во всех соревнованиях, в которых забил три гола и сделал один ассист. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

После 21 тура чемпионата России «Зенит» набрал 41 очко и на текущий момент занимает первое место.