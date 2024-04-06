Томас Мюллер провёл свой 700-й матч в составе «Баварии»
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Сегодня, 6 апреля, состоялся матч 28-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Хайденхайм» и «Бавария». Игра прошла на стадионе «Фойт-Арена». Главным арбитром встречи был Роберт Шредер. Игра закончилась победой хозяев со счётом 3:2. Этот матч стал 700-м для нападающего «Баварии» Томаса Мюллера. Об этом сообщает Bayern&Germany в социальной сети X (ранее Twitter).
Германия - Бундеслига . 28-й тур
06 апреля 2024, суббота. 16:30 МСК
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Окончен
3 : 2
Бавария
Мюнхен
0:1 Кейн – 38' 0:2 Гнабри – 45' 1:2 Сесса – 50' 2:2 Кляйндинст – 51' 3:2 Кляйндинст – 79'
Томас стал первым полевым игроком «Баварии», которому покорилась такая отметка. Больше Мюллера за «Баварию» сыграл только вратарь Зепп Майер (709 матчей).
Мюллер находится в системе «Баварии» с 2000 года. За основной состав команды он выступает с июля 2009 года.
После 28 туров чемпионата Германии «Бавария» набрала 60 очков и располагается на второй строчке.
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