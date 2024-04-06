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Томас Мюллер провёл свой 700-й матч в составе «Баварии»

Томас Мюллер провёл свой 700-й матч в составе «Баварии»
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Сегодня, 6 апреля, состоялся матч 28-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Хайденхайм» и «Бавария». Игра прошла на стадионе «Фойт-Арена». Главным арбитром встречи был Роберт Шредер. Игра закончилась победой хозяев со счётом 3:2. Этот матч стал 700-м для нападающего «Баварии» Томаса Мюллера. Об этом сообщает Bayern&Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

Германия - Бундеслига . 28-й тур
06 апреля 2024, суббота. 16:30 МСК
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Окончен
3 : 2
Бавария
Мюнхен
0:1 Кейн – 38'     0:2 Гнабри – 45'     1:2 Сесса – 50'     2:2 Кляйндинст – 51'     3:2 Кляйндинст – 79'    

Томас стал первым полевым игроком «Баварии», которому покорилась такая отметка. Больше Мюллера за «Баварию» сыграл только вратарь Зепп Майер (709 матчей).

Мюллер находится в системе «Баварии» с 2000 года. За основной состав команды он выступает с июля 2009 года.

После 28 туров чемпионата Германии «Бавария» набрала 60 очков и располагается на второй строчке.

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