Томас Мюллер провёл свой 700-й матч в составе «Баварии»

Сегодня, 6 апреля, состоялся матч 28-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Хайденхайм» и «Бавария». Игра прошла на стадионе «Фойт-Арена». Главным арбитром встречи был Роберт Шредер. Игра закончилась победой хозяев со счётом 3:2. Этот матч стал 700-м для нападающего «Баварии» Томаса Мюллера. Об этом сообщает Bayern&Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

Томас стал первым полевым игроком «Баварии», которому покорилась такая отметка. Больше Мюллера за «Баварию» сыграл только вратарь Зепп Майер (709 матчей).

Мюллер находится в системе «Баварии» с 2000 года. За основной состав команды он выступает с июля 2009 года.

После 28 туров чемпионата Германии «Бавария» набрала 60 очков и располагается на второй строчке.