«Ланс» – «Гавр»: Кузяев начнёт матч Лиги 1 с первых минут

Российский полузащитник Далер Кузяев попал в стартовый состав «Гавра» на матч 28-го тура французской Лиги 1 с «Лансом». Эта игра пройдёт на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе. В качестве главного арбитра встречи выступит Франсуа Летексье. Матч начнётся в 18:00 мск.

Команды объявили стартовые составы.

«Ланс»: Самба, Дансо, Медина, Гради, Агилар, Диуф, Франковски, Кошта, Самед, Сотока, Ваи.

«Гавр»: Десма, Санганте, Юте-Кинкуэ, Льорис, Опери, Него, Кузяев, Таргаллин, Кехта, Айю, Сабби.

После 27 туров чемпионата Франции «Ланс» набрал 42 очка и занимает шестое место. «Гавр» после аналогичного количества игр Лиги 1 заработал 27 очков и расположился на 15-й строчке.

Напомним, в нынешнем сезоне Кузяев принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.