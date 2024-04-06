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ЭСК единогласно поддержала решение арбитра засчитать гол «Спартака» в матче «Зенитом»

ЭСК единогласно поддержала решение арбитра засчитать гол «Спартака» в матче «Зенитом»
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Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) приняла решение, что арбитр Сергей Карасёв правильно засчитал взятие ворот «Зенит» на 12-й минуте матча Фонбет Кубка России со «Спартаком». Напомним, на 12-й минуте встречи мяч попал в область руки нападающего московского клуба Александра Соболева, после чего Манфред Угальде отправил мяч в сетку ворот сине-бело-голубых.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
03 апреля 2024, среда. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Угальде – 12'     1:1 Педро – 55'     1:2 Педро – 65'    

«Контакт мяча с рукой нападающего «Спартака» Александра Соболева, по мнению всех членов комиссии, не является наказуемым. Рука нападающего находится в естественном положении, а контакт с мячом обусловлен действиями на него игроков «Зенита» Страхини Эраковича и Родригао, которые находятся с ним в единоборстве за верховой мяч.

В борьбе за позицию Эракович опирается рукой на плечо Соболева, а Родригао опирается рукой на лицо Соболева, который прыгает и пытается принять мяч грудью.

Прежде чем нападающий примет мяч грудью, происходит минимальное касание его руки (выше уровня локтя) с мячом, после чего мяч достается партнёру нападающего, который забивает гол.

Судья, находясь в хорошей позиции, оценивает положение рук нападающего как ненаказуемое, поскольку оно является следствием движения тела нападающего из-за действий (соприкосновения рук) игроков обороны.

Поскольку данная ситуация не связана с немедленным забитием гола этим же игроком (гол забивает партнёр по команде), и контакт с рукой нападающего в этом случае не является наказуемым, ВАР не вмешивается в данную игровую ситуацию в соответствии с правилами игры и протоколом ВАР.

Комиссия единогласно поддерживает решение судьи засчитать взятие ворот и решение ВАР не вмешиваться в данную ситуацию в соответствии с правилами игры и протоколом ВАР», — приводится текст решения на официальном сайте РФС.

Матч «Спартак» — «Зенит» состоялся 3 апреля. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. Гости одержали волевую победу со счётом 2:1. Главным героем встречи стал игрок сине-бело-голубых Педро. 18-летний бразильский нападающий оформил дубль.

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