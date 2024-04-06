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Ростов — Сочи. Прямая трансляция
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20:00 Мск
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«Ростов» — «Сочи»: хозяева забили на первой минуте

«Ростов» — «Сочи»: хозяева забили на первой минуте
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В эти минуты проходит матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором играют «Ростов» и «Сочи». Игра проходит на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Евгений Кукуляк. Матч начался в 20:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в матче — 1:0.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2024, суббота. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
1-й тайм
1 : 1
Сочи
Сочи
1:0 Глебов – 1'     1:1 Кравцов – 7'    

На 1-й минуте полузащитник «Ростов» Даниил Глебов сделал проникающий пас в штрафную — нападающий Егор Голенков оторвался от защитника гостей и отправил мяч мимо вратаря «Сочи» Николая Заболотного.

После 21 матча чемпионата России «Ростов» набрал 30 очков и занимает девятое место. «Сочи» после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги заработал 14 очков и расположился на 16-й строчке.

В нынешнем сезоне РПЛ команды встречались в матче 5-го тура. В том противостоянии «Сочи» разгромил «Ростов» со счётом 4:0. Голами отметились Лука Джорджевич, Юрий Медведев и Мартин Крамарич, оформивший дубль.

Турнирная таблица РПЛ
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