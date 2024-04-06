«Ростов» — «Сочи»: хозяева сравняли счёт под занавес первого тайма

В эти минуты проходит матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором играют «Ростов» и «Сочи». Игра проходит на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Евгений Кукуляк. Матч начался в 20:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в матче — 2:2.

На 45+4-й минуте матча нападающий «Ростова» Роналдо забил после розыгрыша углового.

После 21 матча чемпионата России «Ростов» набрал 30 очков и занимает девятое место. «Сочи» после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги заработал 14 очков и расположился на 16-й строчке.

В нынешнем сезоне РПЛ команды встречались в матче 5-го тура. В том противостоянии «Сочи» разгромил «Ростов» со счётом 4:0. Голами отметились Лука Джорджевич, Юрий Медведев и Мартин Крамарич, оформивший дубль.