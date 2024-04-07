Мендес назвал главного весельчака в ЦСКА

Футболист московского ЦСКА Виктор Мендес ответил на вопрос о том, кого из команды можно назвать главным весельчаком.

«Наверное, у нас самый главный весельчак и балагур — это Мойзес. Он шутит, смеется. Наблюдаю за ним — он уже достаточно хорошо на определенном уровне выучил русский язык, чтобы коммуницировать с русскими ребятами, а не только с нашей латиноамериканской группой. Как я уже сказал в ответе на предыдущий вопрос, у нас сформировался достаточно хороший, ровный и здоровый коллектив, в котором приятно находиться. Это мой второй год в команде. Считаю, что я полностью адаптировался. Мне посчастливилось оказаться здесь, и я счастлив, что являюсь частью этого коллектива», – приводит слова игрока пресс-служба армейцев.

Защитнику московского ЦСКА Мойзесу 29 лет. Его действующее соглашение с армейцами рассчитано до июня 2026 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 25 матчах во всех турнирах и отметился одним голом.