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В «Баварии» анонсировали глобальные перестановки

В «Баварии» анонсировали глобальные перестановки
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Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Макс Эберль высказался о том, что летом в клубе произойдут серьёзные перемены.

«Cчитаю, что многое нужно изменить в команде! «Бавария» уже уволила своего тренера, но результаты – это не только тренерская проблема. Летом ожидаются глобальные перестановки.

Наша команда претендует на Лигу чемпионов в этом сезоне и собирается выйти в неё в следующем году. Но теперь мы видим, что появилась команда, которая на голову выше остальных. «Байер» заслуженно станет чемпионом Германии», – приводит слова Эберля Sky Germany.

В текущем сезоне под руководством Томаса Тухеля мюнхенцы пробились в 1/4 финала Лиги чемпионов, где сыграют с лондонским «Арсеналом», и занимают второе место в турнирной таблице Бундеслиги, уступая лидирующему «Байеру» 16 очков. По завершении сезона Тухель покинет пост главного тренера «Баварии».

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