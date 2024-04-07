Чистяков: у «Зенита» нет спада. И «Манчестер Сити», и «Ливерпуль» — все проигрывают

Центральный защитник «Сочи» Дмитрий Чистяков, арендованный из санкт-петербургского «Зенита», поделился мнением о нынешнем состоянии дел сине-бело-голубых. 30 марта команда Сергея Семака сыграла вничью с самарскими «Крыльями Советов» (1:1) в 22-м туре Российской Премьер-Лиги и упустила возможность укрепиться на первой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу.

«Никто не может себе гарантировать лёгкую прогулку. У каждой команды бывают подъёмы, спады. Я даже не скажу, что это какой-то спад у «Зенита». Сыграли с «Крыльями Советов» вничью, и что? Это футбол, все могут оступиться, сыграть вничью, проиграть. Такие клубы, как «Манчестер Сити», «Ливерпуль» — все проигрывают. Тем интереснее, что гонка продолжается», — приводит слова Чистякова «РБ Спорт».