Егор Титов: у «Спартака» календарь — врагу не пожелаешь

Шестикратный чемпион России, бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов высказался о предстоящих матчах красно-белых.

— «Спартаку» минус девять от «Зенита» уже никак не отыграть?

— При таком футболе, я думаю, нет, учитывая календарь «Спартака». Повторюсь, это «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА, выезд в Сочи, Ростов и так далее. Календарь — врагу не пожелаешь.

— И до 10-го места всего четыре очка. Удивитесь, обнаружив родной клуб во второй восьмёрке?

— Сегодня уже ничему не удивлюсь. Но я оптимист. Думаю, матч с «Зенитом» разберут. Такие игры надо как можно быстрее забывать. Если бы, наоборот, очень плохо сыграли первый тайм и здорово — второй, оптимизма было бы намного больше. Болельщики, журналисты говорили бы: «Вот видите, какой был классный второй тайм!» Это же не поражение 0:3 при ужасной игре. Но в памяти всегда остаётся последнее, — сказал Титов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.