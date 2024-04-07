Экс-президент «Зенита» Туфрин: Педро нравится больше, чем Артур

Бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин поделился мнением о 18-летнем нападающем сине-бело-голубых Педро дос Сантосе.

«Педро только 18 лет, игрокам такого возраста свойственна нестабильность. Главное, чтобы Педро не подхватил звёздную болезнь, как это иногда бывает с молодыми.

Напоминает ли мне кого-то Педро? Нет, никого не напоминает. Во всяком случае, из наших футболистов точно. Но, если он будет играть стабильно, финтить, забивать — пусть даже не так красиво, как в матче со «Спартаком», — то народ будет на него ходить. Мне Педро нравится пока больше, чем Артур. Хотя тот вроде опытный игрок, которого купили за большие деньги. Не вижу у Артура большого потенциала. Может, он ещё раскроется», — приводит слова Туфрина «РБ Спорт».

18-летний бразильский вингер Педро перешёл в «Зенит» в феврале 2024 года из «Коринтианса», однако клубы договорились о трансфере футболиста ещё летом, но на тот момент вингер не достиг совершеннолетнего возраста. Сумма трансферной компенсации составила € 9 млн. В первом матче 1/2 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России «Спартак» — «Зенит» (1:2) новичок петербуржцев оформил дубль, который принёс его клубу победу.

Всего в нынешнем сезоне Педро принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.