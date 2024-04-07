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«Зенит» — «Балтика»: стартовые составы команд на матч 23-го тура РПЛ

«Зенит» — «Балтика»: стартовые составы команд на матч 23-го тура РПЛ
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Сегодня, 7 апреля, состоится матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и калининградская «Балтика». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». В качестве главного арбитра встречи выступит Алексей Сухой. Матч начнётся в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Алип, Эракович, Нино, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Кассьерра, Артур, Педро.

«Балтика»: Латышонок, Жиров, Фернандес Р., Андраде, Луна, Капленко, Бистрович, Ковалёв, Лисакович, Козлов, Фернандес.

После 21 матча чемпионата России «Зенит» набрал 41 очко и занимает второе место. В свою очередь, после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Балтика» заработала 17 очков и расположилась на 15-й строчке.

В нынешнем сезоне РПЛ команды встречались в 14-м туре. В том противостоянии «Зенит» обыграл «Балтику» со счётом 2:0. В составе санкт-петербургского клуба голами отметились нападающие Иван Сергеев и Матео Кассьерра.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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